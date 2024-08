Trasferta al Menti Giana pronta a stupire La ricetta di Chiappella | Umiltà e compattezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) GORGONZOLA (Milano) Il campionato dellainizia contro una delle favorite assolute per il primo posto: il Vicenza di Stefano Vecchi, al, ore 20.45 di domenica. "Giochiamo compatti, concentrati, veloci. Non dobbiamo avere paura di nessuno", la carica del vice presidente biancazzurro Cesare Albè. "Dopo i playoff dell’anno scorso c’è qualche consapevolezza in più e il merito è diche meriterebbe categorie superiori", la chiosa. I biancazzurri hanno centrato gli ottavi di finale di Coppa Italia battendo Juventus Next Gen e Virtus Entella. L’ultimo successo, 1-0 firmato Trombetta, è stato elogiato proprio da: "La squadra ha saputo soffrire fino alla fine, con grande. Questo è il messaggio più importante in vista del campionato". E ancora: "Anche nei modi maggior difficoltà siamo riusciti a non concedere molto.