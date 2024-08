Terrorismo | rimpatriato uno straniero vicino alla jihad con un volo da Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Pericoloso per la sicurezza nazionale. Per questo è stato espulso uno, sospettato di essere un terrorista, con unpartito da. A suo carico, l’accusa di essere. L’ha reso noto il Ministero degli Interni, con un annuncio sui social: "È stato espulso eun migrante irregolare – ha scritto il Viminale su X –, pericoloso per la sicurezza nazionale. L’uomo, segnalato dall’intelligence per le sue posizioni estremiste e vicine all’ideologiaista, aveva tentato di far perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine lo hanno individuato e ricondotto nel suo Paese d’origine a bordo di unpartito da".