Taekwondo i giovani su cui l’Italia punta per le Olimpiadi di Los Angeles 2028

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il ciclo olimpico di Parigi 2024 si è concluso con un bilancio positivo ma non eccezionale per, che ha raccolto una medaglia di bronzo ai Giochi nonostante la presenza di due stelle globali come Vito Dell’Aquila (oro a Tokyo 2021 nei -58 kg, frenato da un infortunio) e Simone Alessio (n.1 al mondo dei -80 kg, terzo classificato a causa di un’ingenuità nelle battute conclusive dei quarti). Dell’Aquila e Alessio, entrambi classe 2000, saranno le punte di diamante del movimento azzurro anche nel prossimo quadriennio a cinque cerchi verso Losin attesa di capire come evolverà il percorso di crescita di alcunitalenti in rampa di lancio.