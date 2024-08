Steve Carell ha fatto davvero la voce di Gru a un bambino ma era un gioco

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 23 agosto 2024) Cattivissimo Me 4 è nelle sale italiane da qualche giorno. Il quarto capitolo del franchise che racconta la storia del supercattivo Gru e dei suoi favolosi aiutanti Minions promette di divertire grandi e piccoli. Stavolta il protagonista, doppiato in originale daCarrell e in italiano da Max Giusti e la dolce Lucy dovranno accogliere il loro primogenito, Gru jr. Che, a differenza delle figlie adottive Margo, Edith e Agnes, gli darà filo da torcere. Assieme al nuovo nemico Maxime Le Mal (Will Ferrell-Stefano Accorsi) e alla fidanzata Valentina (Sofia Vergara). Al netto della sua finta ferocia, Gru è un personaggio amatissimo dai bambini. Prova ne è l’aneddoto raccontato a Jimmy Fallon da, a cui due amici avevano commissionato degli auguri di compleanno speciali per il loro figlio Dylan.