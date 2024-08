Sharon Verzeni le ultime parole al telefono col 118 | Mi ha accoltellato Interrogate le colleghe della barista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Mi ha”. Sono lepronunciate da, laassassinata la notte del 30 luglio a Terno d’Isola, quando ha telefonato al 118 dopo essere stata aggredita. Una frase che rinforza l’ipotesi di un solo omicida e che rinsalda anche quella del legame tra questi e la vittima. Il compagno, Sergio Ruocco, idraulico di 37 anni, per gli inquirenti resta al di fuori dei sospettati (tanto che non è indagato). Proprio ieri i carabinieri hanno fatto un sopralluogo nella casaragazza con Ruocco. Sopralluogo durato circa 15 minuti nell’abitazione in via Merelli e al termine del quale i militari non hanno portato via il pc di, come confermato dallo stesso Ruocco. Come riporta il CorriereSera (edizione Bergamo), la telefonata diai soccorritori parte alle 00.52.