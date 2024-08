Palazzetto dello sport | inizia la riconsegna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sono cominciate ieri le operazioni dial Comune delda parte del gestore uscente. Il provvedimento era rimasto bloccato da un ricorso al Tar dell’Asd Città di Falconara che ha chiesto l’annullamento per l’affidamento in gestione della struttura. La vicenda non è finita perché il 4 settembre è fissata l’udienza al Tar per discuterne. Nella mattinata di ieri vigili urbani il dirigente del Comune Carlo Popolizio e gli operai si sono ritrovati presso la struttura con i responsabili dell’Asd Sangiorgio di calcio a 5 che giocava al PalaSavelli e che dovrà trovarsi un’altra casa dato che il palasangiorgese sarà affidato alla m&g scuola pallavolo di Grottazzolina. Prima dell’affido alla M&G bisognerà attendere il risultato dell’udienza al Tar.