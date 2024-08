Naufragio tra Serbia e Bosnia almeno 11 migranti annegati nel fiume Drina | c’è anche un bambino

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 agosto 2024) C’èundi 9 mesi tra gli 11 morti accertati delsul, confine naturale tra. La loro imbarcazione, con a bordo25 persone, era partita dal Medio Oriente ed era diretta in Italia attraverso la rotta balcanica. Si è capovolta ieri – giovedì 22 agosto – vicino alla cittadina (ca) di Bratunac. Lo ha riferito la protezione civile della Republika Srpska, l’entità serbo-ca, precisando che circa 18, tra cui 10 minori di cui 6 non accompagnati, sono riusciti a mettersi in salvo. Ma non è chiaro se ci sia ancora qualche disperso. Il corpo senza vita del bimbo è stato trovato in corrispondenza della località di Ljubovije, in territorioco. Era con la madre,lei morta nel. Delle 18 persone che sono riuscite a raggiungere la riva, 16 provengono dalla Siria e dall’Egitto.