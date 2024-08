Napoli Bove ha accettato il trasferimento | prossima settimana decisiva KK Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il centrocampista Edoardoha aperto alal. Per gli azzurri era uno degli obiettivi del reparto. Lo scrive Radio Kiss Kisssu X. +++ #Calciomercato – #, #della #Roma obiettivo concreto per il centrocampo. Il calciatore ha aperto alin azzurro.+++ pic.twitter.com/h2diZYJCxx — Radio Kiss Kiss(@kisskiss) August 23, 2024  Il calciatore è uno dei nomi in uscita dalla Roma per far cassa. LasarĂper far decollare la trattativa o meno. Lo scorso anno 45 presenze con i giallorossi, con 1 gol e 2 assist. L'articolohail(KK) ilsta.