Municipio 9 le piazze del cinema

(Di venerdì 23 agosto 2024) In partenza la terza edizione di “Vicini di”, la rassegna gratuita che animerà i quartieri del9 con film adatti a tutta la famiglia proiettati all’aperto nellee nei parchi dei quartieri. Le proiezioni saranno cura dell’associazione culturale Cinevan che porterà il suomobile in alcune dellerigenerate del9, per valorizzarne la nuova destinazione d’uso. La rassegna inizierà giovedì 29 agosto a Niguarda, in piazza Belloveso, con il cartone animato targato Walt Disney “Zootropolis”. Le proiezioni proseguiranno poi lunedì 2 settembre alla Bovisa, in piazza Schiavone, con la pellicola “Clifforrd grande cane rosso”.