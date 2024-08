Metro A Roma | riapre la tratta Termini-Battistini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lunedì 26 agosto riprende il servizio sullachiusa per lavori. Proseguono i lavori di restyling delle stazioni. Da lunedì 26 agosto, ladellaA tratornerà operativa, dopo una chiusura iniziata il 10 agosto per lavori di manutenzione straordinaria. Durante questo periodo, il servizio è stato sostituito da bus navetta per consentire l’installazione di nuovi binari ballastless nelle stazioni die Cornelia, una tecnologia che offre maggiore durabilità ed efficienza. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, con chiusure serali programmate per completare l’installazione dei nuovi binari su tutta la linea entro il Giubileo. LaA sarà operativa fino alle 21 da domenica a giovedì, con bus sostitutivi attivi durante le chiusure serali, mentre il venerdì e il sabato il servizio continuerà fino all’1:30.