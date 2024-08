Lasci un vuoto immenso Maestra Nadia muore e lascia i suoi bimbi nel dolore la tragedia prima dell’inizio della scuola

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

"un".Fabbrioa 56 anni in un tragico incidente in moto sotto gli occhi delle sue amiche e compagne di viaggio. La donna era un'insegnanteria, con una grande passione per le due ruote. Insieme ad altre donne, stava raggiungendo dall'Italia la Romania per partecipare a un raduno di motocicliste. Lache è avvenuta a pochi giorni dall'iniziohaato iallievi nelpiù grande. Originaria di Tarvisio ma residente a Pordenone,è deceduta a seguito di un incidente mentre era in sella alla sua moto: è quanto riporta Today.avrebbe perso il controllo del mezzo dopo un impatto con un'automobile, un urto violento che l'ha sbalzata dalla moto facendola cadere a terra.