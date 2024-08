Kamala Harris | prometto di essere un presidente per tutti gli americani

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 23 agosto 2024)accetta la candidatura alla Casa Bianca: “diunpergli” Alla convention democratica a Chicago,ha ufficialmente accettato la candidatura per la Casa Bianca. “Abbiamo l’opportunità di tracciare una nuova via da seguire, non come membri di un partito o una fazione, ma come. So che ci sono persone di varie opinioni politiche che ci guardano. E voglio che sappiate:diunpergli“, ha detto. Nel suo atteso discorso, la candidata democratica ha detto: “Queste elezioni non solo sono le più importanti della nostra vita, ma tra le più importanti nella vita della nostra nazione. L’elezione di Trump avrebbe consegue gravi”, ha detto la candidata democratica.