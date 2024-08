Kamala Harris è ufficialmente candidata dem alla Casa Bianca Duri attacchi a Trump continuità su Ucraina e Israele Ma anche parole per le sofferenze inaudite dei palestinesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Per la prima volta, c’è una donna di colorepresidenza degli Stati Uniti. Il passo, uno dei più importanti e rivoluzionari della sua storia, è avvenuto nell’arena della Convention democratica di Chicago. In un discorso di circa 35 minuti,ha spiegato perché gli americani devono scegliere lei e non Donald. È stato un discorso forte, appassionato, pieno di orgoglio per le proprie origini, segnato da un patriottismo estremo,ssimo nei confronti di, costellato di slogan che ascolteremo spesso nelle prossime settimane, da “We are not going back” a “A New Way Forward”. La figlia di immigrati. La donna della middle class. La procuratrice che si batte contro i peggiori criminali. La voce di un’America che sceglie compassione e opportunità su privilegio e oscurantismo.