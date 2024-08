Kamala ha una gioiosa macchina da guerra chissà che fine farà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ladadiviaggia a pieno regime, e non è detto che sia un male per Donald Trump. Se il trumpismo nasce anche come reazione all'abisso percettivo tra il racconto della bolla mediatica costiera (New York Times e Washington Post su tutti ma pure, a un oceano di distanza, la Silicon Valley pre-Musk) e la realtà profonda della nazione americana, il trionfalismo compulsivo per quella che fino a un mese fa era la vicepresidente più scialba della storia potrebbe respingere ulteriore elettorato medio, “dimenticato”, normale. La parola d'ordine è proprio quella, “joy”, che non è il primo sentimento ad attecchire nella classe lavoratrice americana davanti al programma tutto tasse & Wokismo by(leggi Obama), ma alla convention di Chicago non conta la realtà, conta la sua rappresentazione.