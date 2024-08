I precedenti non sorridono ai bianconeri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non sono molti ifra Sassuolo e Cesena e non sono recenti visto che il club emiliano dopo undici anni di serie A è appena retrocesso in B. Vediamo quelli più recenti, a partire dal 27 agosto 2012, prima giornata di campionato in serie B, Igor Campedelli è il presidente del Cesena, il fratello Nicola l’allenatore. Il Sassuolo vince in modo perentorio: sblocca Pavoletti con un colpo di testa poi due rigori, il primo trasformato da Terranova, il secondo da Troiano arrotondano il risultato. Ancora peggio andò in casa dei neroverdi il 30 dicembre sempre del 2012, sulla panchina del Cesena era tornato a sedersi Bisoli ma questo non bastò per evitare un pesante 5 a 0 coi gol segnati da Boakye, Troianiello, Bianchi, Berardi e Masucci su rigore.