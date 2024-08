Grande Fratello due edizioni nello stesso anno? Idea folle e il piano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilpotrebbe riservare unasorpresa per la prossima stagione televisiva ormai alle porte. Secondo alcune indiscrezioni, il programma condotto da Alfonso Signorini potrebbe raddoppiare, con ben duenella stessa stagione tv. Una mossa che, se confermata, potrebbe rivoluzionare il palinsesto di Canale 5. La scorsa edizione del reality show non è stata brillante, ma la meno visto nella storia del programma. Con due appuntamenti settimanali, nonostante le restrizioni editoriali imposte per garantire un certo livello di decoro, non si è arrivato al successo sperato. Le criticità sono state evidenti agli occhi del pubblico soprattutto legate alla scelta del cast. I concorrenti, inizialmente promettenti, hperso smalto nel corso del programma, portando la produzione a prendere decisioni drastiche, come l'inserimento di nuove forze in corso d'opera.