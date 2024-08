È caduta dal sesto piano dell’hotel Tragedia in vacanza Emma muore sul colpo | indaga la polizia Aveva 19 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) La comunità di Ibiza e la città di Hamilton, in Scozia, sono sotto shock dopo la tragica morte diRamsay, una studentessa di legge di 19, precipitata dal balcone delVibra District di San Antonio. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore e incredulità in tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per la sua bontà d’animo e il suo talento.si trovava sull’isola incon alcuni amici quando, intorno alle 3 del mattino di martedì 22 agosto, èdal balcone della sua camera d’albergo. >>in moto mentre va al funerale dell’amico scomparso in un incidente: grave la moglie che era con lui Nonostante i soccorsi immediati, per la giovane studentessa non c’è stato nulla da fare. Le autorità spagnole stannondo sull’accaduto, ma al momento sembrano escludere l’ipotesi di un gesto volontario.