Da Meldola all’Olanda | Stampa 3D all’estero per poter lavorare in un’azienda leader

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Da: una storia di successo nel campo della3D per il settore manifatturiero. Il percorso umano e professionale di Andrea Gasperini, 35enne di(la sua famiglia di origine vive nella centralissima via Cavour), dimostra ancora una volta che la ‘fuga dei cervelli’ dall’Italia interessa tanti giovani brillanti che non hanno trovato risposte adeguate alla loro formazione nel Paese d’origine. Infatti dopo gli studi al liceo Scientifico di Forlì e una laurea triennale in Chimica industriale a Bologna, grazie ai brillanti risultati, Gasperini ottiene una borsa di studio e così inizia un virtuoso percorso accademico internazionale e una significativa esperienza nel campo della ricerca scientifica tra il Politecnico svizzero di Losanna, Stanford University e Basf, che dura da più di 15 anni.