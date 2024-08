Cinque tendenze capelli per l’A I 24 viste alle sfilate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lunghi, medi o corti, i tagli diche conquisteranno la prossima stagione hanno già fatto il loro ingresso tra i trend del momento. Ecco leavvistate durante lededicate all’A/I 24. Da Fendi e Max Mara, le modelle sfoggiano chiome con effetto bagnato e riga da una parte. Sulle passerelle di Alberta Ferretti e Hobeika prevale il mullet in versione riccia. Corta come Miu Miu o lunga come Dries Van Noten poco importa perché questa stagione sarà dedicata alla frangia. L’autunno vuolelunghi (o medi) scalati e mossi, con un certo grado di eleganza, come da Elisabetta Franchi e Tom Ford. Infine Valentino e Gucci optano per acconciature lucidissime caratterizzate dal finish wet.