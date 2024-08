Caschi antisommossa e nuove assunzioni per le carceri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024), guanti antitaglio, provvedimenti per sovraffollamento e carenza di organico. Sono alcuni dei temi affrontati dal sottosegretario per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, che ieri ha visitato la Casa Circondariale di Villa Fastiggi a Pesaro incontrando sindacati e personale della polizia penitenziaria, esprimendo "apprezzamento per il lavoro svolto da chi è pienamente consapevole delle difficoltà , ma proiettato a superarle con tutto l’impegno e la professionalità che lo contraddistingue. Ho trovato gente che cerca di sopperire con grande impegno alla carenza di organico". Una piaga a cui il Governo vuole dare risposte concrete, come ha sottolineato lo stesso sottosegretario annunciando un provvedimento "che non ha precedenti: settemilain venti mesi e inoltre finanziamenti per acquistare indispensabile per chi lavora come 10.