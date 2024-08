Calciomercato Venezia arriva il centrocampista Nicolussi Caviglia dalla Juventus | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Hansè un nuovo calciatore del. Ilclasse 2000, lascia lae si trasferisce nella Laguna in prestito con obbligo di riscatto. Il comunicato del club “IlFC comunica di aver raggiunto l’accordo conFC per l’acquisizione a titolo temporaneo fino al termine della stagione 24/25, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, delHans. Nato ad Aosta e cresciuto nelle giovanili dellaHans, 24 anni, con la maglia bianconeri tra giovanili e Under 23 totalizza 116 presenze con 14 goal e sette assist,ndo ad esordire in Serie nel 2019. Nell’estate dello stesso anno si trasferisce in prestito al Perugia dove nel campionato di Serie B totalizza 30 presenze, due goal e sei assist.