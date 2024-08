Calciatori e fornitori battono cassa Alma Fano rincorsa dai creditori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non solo la "grana" delle bollette non pagate, di cui abbiamo parlato ieri. In piedi per l’Juventusc’è anche la questione della mancata corresponsione ad alcuni giocatori di quanto pattuito nei contratti relativi all’ultimo campionato in Serie D. Un debito che ammonta a circa 50mila euro, ma che dovrà essere ridefinito una volta che i giocatori – i quali hanno già messo in mora la società granata – decidano di andare fino in fondo e quindi di presentare ricorso al Collegio arbitrale della Lega Dilettanti. Della questione si occupa da tempo l’avvocato abruzzese Federico Schiavoni che collabora con l’Associazione Italianaalla quale si sono rivolti capitan Urbinati e gli altri ex granata che ancora devono riscuotere il pattuito.