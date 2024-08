Alloggi Pat la protesta | Le udienze in Tribunale continuano ad agosto Basta sfrattare inquilini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) di Marianna Vazzana MILANO Mobilitazione d’per evitare gli sfratti dai palazzi del Pio Albergo Trivulzio. I sindacatitornano sul piede di guerra, stavolta davanti a Palazzo di Giustizia: ieri alle 8.30 hanno sventolato striscioni ribadendo le loro richieste, in primis "la sospensione di tutti gli sfratti e l’apertura di un reale confronto fra istituzioni (Comune e Regione) e sindacati eper individuare soluzioni alternative alla cessione del patrimonio al fondo immobiliare" gestito da Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia. Ieri era in programma l’udienza per convalidare lo sfratto di un inquilino 64enne, al centro delladavanti al, "in più c’erano altri 8Pat con atti di sfratto, tutti per finita locazione. Per fortuna, i procedimenti sono stati rinviati al 5 novembre.