25enne scomparso da giorni ritrovato morto | stava facendo un’escursione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tragedia sul Monte Prena, in Abruzzo, dove il corpo senza vita di un giovane uomo è stato rinvenuto lungo la forra di Fossaceca. I tecnici specializzati del Soccorso Alpino e Speleologico hanno effettuato il ritrovamento nelle prime ore del pomeriggio di oggi, venerdì 23 agosto. Si ritiene con alta probabilità che il corpo appartenga a Lewin Weituschat, un giovane di 25 anninella zona alcunifa. Tuttavia, si attende ancora il riconoscimento formale da parte dei familiari per confermare l’identità. Lewin, originario della Germania, si trovava in Italia per partecipare a un programma Erasmus presso l’Istituto di Scienze Forestali dell’Università di Padova. Il 10 agosto aveva deciso di intraprenderesolitaria sulle montagne abruzzesi, ma dopo essere stato avvistato l’ultima volta tra il Monte Camicia e il Monte Corvo, le sue tracce si erano perse.