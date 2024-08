Vuelta 2024 le classifiche aggiornate dopo sesta tappa Jerez de la Frontera-Yunquera | dominio O’Connor per lui vittoria e maglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Benvince ladellaa Espana. Successo in volata e conquista dellarossa per l’australiano classe 95? della Decathlon Ag2r nei 185 km dellatrade la. L’oceanico approfitta della dormita generale degli altri team per attaccare a 60 km dal traguardo scappando anche a Leemreize che crolla nel finale. Secondo posto per Marco Frigo che fulmina proprio l’olandese al traguardo. Fuori dalla Top Ten invece Roglic e Van Aert, beffati dai distacchi siderali rifilati dall’australiano.