Via Firenze chiude per lavori a La Macine | si passerà solo dal ponte Lama rischio caos per il traffico

(Di giovedì 22 agosto 2024) Prato, 22 agosto 2024 – Lunedì 26 agosto inizia l’intervento di riqualificazione del tratto di viaall’altezza dell’ex cementizia a La. Per ragioni di sicurezza, il cantiere prevede la chiusura della strada dal 26 agosto stesso a sabato 31 agosto, dalle 8 alle 18. Dalla settimana successiva sarà possibile riaprire alcon senso unico alternato regolato da movieri. Il tratto interessato dalla chiusura totale alla circolazione è quello compreso tra via Poggio Castiglioni e via Paolo Bettarini. E’ previsto anche il divieto di sosta. Sarà impedito l’accesso anche ai pedoni. Fanno eccezione i residenti che seguiranno percorsi a loro dedicati in sicurezza.