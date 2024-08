Verso la riapertura delle scuole Giochi e attività fino alle 16 30 | Così aiutiamo i genitori lavoratori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) di Marianna Vazzana Lanon è più un puntino lontano all’orizzonte, oltre il mare gigantesco di tre mesi di vacanze estive. Si avvicina il suono della prima campanella, attesa da moltissimiper i quali il tempo del riposo "infinito" dei pargoli si è tradotto in una costante ricerca diper riempirlo, facendo i salti mortali visto che le ferie degli adulti non seguono il ritmo della pausa scolastica. Ma con settembre i problemi non finiscono, perché, almeno nelle prime settimane, quando la scuola non sarà a pieno regime (con mensa e tempo pieno) occorrerà, ancora, "fare i salti mortali". “I Baconiani“, l’associazionedella scuola Bacone, primaria in zona Città Studi, hanno pensato a una soluzione: reclutare educatori che possano tenere impegnati, con, i loro bambini16.30.