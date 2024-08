Tchatchoua è finito nel mirino del Napoli | il Verona chiede 15 milioni + bonus Tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2024) Jackson, dopo la buona prestazione contro il, èproprio neldegli azzurri. La scorsa stagione il terzino camerunense dell’Hellasha totalizzato 27 presenze; il club aveva speso 2per lui prelevandolo dal Charleroi, squadra belga, e ora non vogliono privarsene per una modica cifra.neldel: le cifre richieste dalScrive Tuttomercatoweb: Nelle settimane passate è stata rifiutata una proposta superiore ai 10di euro da parte dell’Everton, visto che iluna cifra vicina ai 15di base fissa più. In arrivo la prima offerta delche sarà verosimilmente più bassa. Anche il Torino, una volta capito il destino di Bellanova, aveva provato a fare un sondaggio per il camerunese.