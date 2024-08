Sci alpino Coppa del Mondo 24 25 | ok della Fis per Campiglio l’8 gennaio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) I tecniciFis hanno dato il via libera alle gare sulla pista3-Tre di, in vistadeldi sci2024/2025. La data è stata spostata all’8 di, e così sarà anche nella prossima stagione, prima di tornare alla tradizionale collocazione del 22 dicembre nel 2026.sarà la prima gara dell’ultimo decisivo mese degli slalom, in preparazione ai Mondiali di Saalbach. Non cambia invece l’orarionotturna, che sarà sempre 17.45 e 20.45. Scidel24/25: okFis perl’8SportFace.