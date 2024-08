Quello che tu non vedi | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 22 agosto 2024)che tu non: trama, cast e streaming delStasera, giovedì 22 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondache tu nondel 2020 diretto da Thor Freudenthal e tratto dall’omonimo romanzo di Julia Walton. Ilè interpretato da Charlie Plummer, Andy García, Taylor Russell, AnnaSophia Robb, Beth Grant, Molly Parker e Walton Goggins. Maamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ad Adam, un adolescente come tanti, viene diagnosticata una malattia mentale mentre è all’ultimo anno di liceo. Deciderà di tenere segreta la sua malattia mentre nel frattempo si innamora di una sua compagna di classe che non lo farà sentire diverso dagli altri.