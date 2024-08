Ocse Pil nel secondo trimestre sale a 05% ma Italia è la penultima del G7

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nuova gatta da pelare per il governo Meloni.i dati che sono stati appena diffusi dall’, l’è uno dei paesi che cresce meno. Il rallentamento della crescita risulta evidente sia in relazione con quello degli altri paesi, sia in riferimento alle previsioni, sia soprattutto rispetto alprecedente. Questi dati sono in un certo senso inaspettati: poco più di una settimana fa, l’aveva diramato altri dati che lasciavano ben sperare. L’aveva visto crescere il reddito reale pro capite delle famiglie in misura maggiore rispetto a tutti i paesi del G7. Il risultato era stato talmente clamoroso che molti rappresentanti del governo li avevano utilizzati per sottolineare la bontà dell’azione di governo.