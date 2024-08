Oaktree pianifica la nuova Inter sul calciomercato | nuovi Palacios in arrivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024)festeggia i suoi tre mesi alla guida dell’, alla quale sta per regalarecome ultimo colpo di. L’del talento argentino a Milano non sarà casuale né l’ultimo del nuovo corso aziendale. Qualcosa in Viale della Liberazione sta cambiando davvero MILANO – Dopo il portiere spagnolo Josep Martinez (Genoa), il centrocampista polacco Piotr Zielinski (Napoli) e l’attaccante Mehdi Taremi (Porto) all’è inanche un nuovo difensore. Una richiesta di Simone Inzaghi, che vuole aggiungere un centrale mancino in grado di giocare sul centro-sinistra. La scelta ricade sul profilo dell’argentino Tomas, classe 2003 del Club Atletico Talleres di Cordoba in prestito al Club Sportivo Independiente Rivadavia di Mendoza. Un acquisto in prospettiva che andrebbe in controtendenza con gli ultimi colpi a parametro zero.