Nuovo corso per la piscina Da settembre scende in vasca la società ’Around Sport’

(Di giovedì 22 agosto 2024) Inizia ildellacomunale. A partire da, e per i prossimi tre anni, l’impianto natatorio cesenate sarà infatti gestito dal raggruppamento rappresentato da ‘AroundCooperativa sportiva dilettantistica di Cesena, composto dal Consorzio Cfacooperativa sociale, Cooperativa Cils e da Uisp Forlì-Cesena. Il bando che prevedeva la concessione della gestione ponte in vista della realizzazione della nuova struttura che dovrebbe sorgere entro il 2027 in ambienti decisamene più funzionali rispetto a quelli attuali, è stato aggiudicato dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, mediante procedura di gara aperta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Around Sport succederà così a ‘Forus Italia’, attuale gestore, che lascerà lail 31 agosto.