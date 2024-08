Niente diretta della Regata storica di Venezia Zaia scrive alla Rai | Sarebbe come non seguire il Palio di Siena

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 agosto 2024) AGI - Era il 10 settembre 1952 quando la Rai trasmetteva il primo telegiornaletelevisione italiana. La notizia di apertura era dedicatadi, un evento a metà tra sport e rievocazioneche vede sfilare per il Canal Grande decine di imbarcazioni storiche a remi. Da quel giorno, ogni anno, la prima domenica di settembre, la Rai ha trasmesso ladell'evento. Più di 70 anni di dirette puntuali, fino a quest'anno quando l'emittente sembra aver deciso di rinunciare. Il condizionale è d'obbligo visto che al momento non sono state fatte comunicazioni ufficiali ma fonti ben informate hanno confermato la decisione. Non è mancato di mobilitarsi il presidenteRegione Veneto Lucache ha deciso dire al presidenteRai Roberto Sergio e al direttore generale Giampaolo Rossi.