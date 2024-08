Muscarà a Bagnoli parcheggi al posto di bonifica e sicurezza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

La consigliera indipendente Marìha espresso "profonda preoccupazione e dissenso riguardo ai recenti sviluppi relativi alla riqualificazione dell'area occidentale di Napoli, in particolare della zona di". "Invece di concentrarsi su infrastrutture pubbliche e sostenibili per migliorare l'accessibilità dell'area, si è scelto di puntare sul trasporto privato, con la costruzione di nuoviin via Coroglio che nel frattempo sta letteralmente crollando. Questa scelta – spiega – non farà altro che aggravare l'inquinamento atmosferico e contribuire ulteriormente al cambiamento climatico. Siamo di fronte a un ennesimo errore strategico che ignora le reali esigenze della comunità e dell'ambiente. Invece di puntare sul servizio pubblico, si continua a investire sul trasporto privato".