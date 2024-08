Muore per un incidente mentre va al funerale dell’amico morto in uno scontro stradale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un destino crudele ha legato per sempre la vita di due amici, entrambi membri del Grupo Motard da Gândara, in un drammatico epilogo che ha scosso profondamente la comunità di Figueira da Foz, in Portogallo. Nel giro di pochi giorni, entrambi hanno perso la vita in incidenti stradali, lasciando un vuoto incolmabile tra i loro cari e i compagni di viaggio. Ilídio Maricato, un uomo di 66 anni, si stava recando in moto, insieme alla moglie, aldel suo amico e collega, deceduto solo una settimana prima in un altro. La coppia stava viaggiando sulla EN109, diretta verso Bom Sucesso, per unirsi al corteo funebre e dare l’ultimo saluto a un uomo con cui aveva condiviso innumerevoli momenti di vita. Tuttavia, il destino ha voluto che Ilídio non riuscisse a completare quel viaggio.