LIVE Atletica Diamond League Losanna 2024 in DIRETTA | Furlani e Simonelli a caccia del podio Tecuceanu sfiora il record italiano negli 800!

(Di giovedì 22 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.04: Honsel al secondo tentativo supera 1.92 nell’alto 21.04. Si migliora Peters con 88.49 e consolida il primo posto nel giavellotto 21.03: Chopra nel giavellotto si migliora a 83.21 ed è terzo 21.00: Volata di testa e dominio per l’etiope Welteji che vince i 3000 con 8’21?50 che è il personale, seconda la keniana Chepngetich con 8’23?48, terza la etiope Gebreselama con 8’24?40 20.59: Anche Mahuchikh supera 1.92 al primo tentativo 20.58: Olyslagers supera 1.92 al primo tentativo 20.57: Se ne vanno in 4 in testa ai 3000 quando mancano un km al traguardo: Gebreselama, Welteji, Chepngetich e Cranny 20.55: Solo errori nell’alto a 1.92 20.54: Secondo posto per Weber nel giavellotto con 85.07 20.53: Peters con 86.36 va al comando del giavellotto 20.53: Gayle sale al secondo posto con 7.90 nel lungo 20.52: Subito 82.