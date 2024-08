Investito e abbandonato in strada l’appello del ciclista ferito | Il pirata si consegni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bologna, 22 agosto 2024 – Vieneda un’auto e lasciato a terra agonizzante. Un Ferragosto che poteva finire in tragedia, quello raccontato dal granarolese Lorenzo Tramuto. Padre di famiglia 42enne, Lorenzo è un appassionato di ciclismo e monta in sella alla sua due ruote appena ha qualche ora a disposizione. Ma il 15 agosto questa passione si è trasformata in un incubo quando, poco prima delle 8.30, è stato falciato da un’auto sulla rotonda di via dell’Industria, a Castenaso. Stando a quanto raccontato, la macchina, proveniente sempre da via dell’Industria, lo ha travolto, nonostante Lorenzo fosse già immesso in rotonda dalla Lungosavena da Granarolo, e poi è fuggita.