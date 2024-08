Il giocatore del Verona strega Conte | il Napoli pensa al colpo a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nella prima di campionato, ilè stato strapazzato dall’Hellas: uno dei migliori in campo sembra averto Antonio. La disfatta contro l’Hellasrappresenta certamente un inizio allarmante per unche è apparso ancora fragile e privo dei colpi di mercato che il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna sta cercando di portare a segno proprio in queste ore. D’altronde, lo stesso Antonioa più riprese è stato chiaro: servono dei rinforzi per mettere su un organico all’altezza degli obiettivi prefissati. Gli occhi sono puntati, in particolare, su attacco e centrocampo, con Lukaku, Gilmour e McTominay che sono i nomi più tenuti sotto la lente d’ingrandimento in queste ore. Non è escluso, inoltre, che in queste battute finali di calciomercato estivo possa farsi presente la necessità di intervenire anche sulle corsie esterne.