Germania crisi profonda | si rischia il crollo dell’economia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Inl’economia continua ad accusare una netta contrazione, con i dati dell’ultimo sondaggio Pmi “flash” Hcob elaborato da S&P Global che mostrano come, anche ad agosto, l’attività commerciale tedesca abbia subito un calo per il secondo mese consecutivo. Ad aumentare sono stati solo il ritmo della contrazione, le spese medie per beni e servizi, mentre scende rapidamente l’occupazione. Secondo diversi analisti, insi starebbe assistendo a un vero e proprio, con gli sviluppi che potrebbero mettere in serie difficoltà l’intero sistema economico. Il calotedesca Per comprendere il calo, o per meglio dire la contrazione,dellaè sufficiente guardare ai dati forniti da S&P Global. Ad agosto 2024 la contrazione registrata già a luglio ha trovato conferma, aumentando però leggermente il proprio ritmo.