F1 | Kimi Antonelli al posto di Hamilton sulla Mercedes nelle libere a Monza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il futuro diè ancora tutto da vedere, ma le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive. Il giovane pilota bolognese è sempre più proiettato verso la posizione di pilota titolare alla guida delladal 2025 assieme al britannico George Russell. Intanto,, dovrebbe scendere in pista adi Lewisin occasione delle prime provedel GP d’Italia. Anche in questo caso manca ormai l’annuncio ufficiale, ma questo sembra poter essere un regalo da parte della scuderia di Toto Wolff nei confronti del ‘pilotino italiano’, il quale compirà a breve i 18 anni necessari per poter correre nella massima categoria a ruote scoperte.