F1 George Russell | Pensiamo al campionato costruttori è tutto più incerto adesso Su Antonelli…

(Di giovedì 22 agosto 2024) Al rientro dalla lunga sosta estiva,ha preso parte alla conferenza stampa piloti del giovedì in quel di Zandvoort alla vigilia delle prove libere del Gran Premio d’Olanda 2024, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes è tornato a parlare della squalifica post-gara (per macchina sotto peso) che gli ha negato la vittoria in Belgio. “Pausa estiva grandiosa e necessaria. La squalifica in Belgio? Siamo in grado di fare un lavoro sufficiente per non ricadere in quell’errore. Ma lì ci sono state una serie di concause oltre le aspettative. A Spa era stata una delle mie gare migliori, sugli schermi vedevo il mio vantaggio sugli altri e lavoravo per mantenere il gap Ma nulla potrà portarmi via alcune di quelle sensazioni“, dichiara ai media. “Dobbiamo puntare in alto, stiamo migliorando.