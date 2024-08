È morto Felice Maurizio D’Ettore garante nazionale per i detenuti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024), attualedeied ex parlamentare di Fratelli d’Italia, è scomparso improvvisamente all’età di 64 anni., che si trovava in vacanza in Calabria con la sua famiglia, è stato colto da un malore fatale. La notizia della sua morte ha scosso il mondo politico e istituzionale., noto per il suo impegno nel campo dei diritti umani e per la sua lunga carriera politica, aveva ricoperto ruoli di rilievo come deputato nelle fila di Fratelli d’Italia. La sua nomina adeiaveva rappresentato il culmine di una vita dedicata al servizio pubblico e alla tutela dei diritti delle persone private della libertà.