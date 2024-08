Dal Napoli alla Liga si chiude a breve | il giocatore ha già deciso

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Trasferimento in via di definizione: il calciatore ha preso la decisione finale sul proprio futuro, Manna pronto a concretizzare la trattativa. De Laurentiis apre all’ennesima cessione: rivoluzione ancora in attesa all’ombra del Vesuvio. La squadra di Antonio Conte ha esordito malissimo in campionato e l’ex allenatore dell’Inter ha voluto sottolineare il proprio malcontento riguardo al calciomercato estivo. Numericamente parlando, i soli colpi in difesa di Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin non hanno soddisfatto Conte che, al contrario, per il prossimo match contro il Bologna avrà a disposizione anche l’ex Ajax e Benfica David Neres. Il secco 3-0 subìto dall’Hellas Verona è stato un vero e proprio contraccolpo psicologico, inaspettato ed ovviamente poco gradito dai tifosi partenopei che pretendono chiarezza sugli sviluppi del caso Osimhen e conseguentemente sul mercato in entrata.