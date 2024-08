Conduttrice Isola dei Famosi ecco chi è la super favorita | Sfida ambiziosa

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ancora tutto in bilico per quanto riguarda la prossima edizione dell’dei. Alcune recenti indiscrezioni avevano rivelato che Elenoire Casalegno avrebbe potuto prendere il posto di Vladimir Luxuria, venendo promossa da inviata a presentatrice. In queste ore, però, è emerso un altro retroscena che riguarda il reality show incentrato sulla sopravvivenza. Alla guida del format, infatti, potrebbe esserci un’altramolto discussa.di chi si tratta e tutto quello che è trapelato.chi potrebbe condurre la prossima edizione de L’deiChi sarà ladella prossima edizione de L’dei? Di voci ne sono trapelate tante, si è passati da una riconferma di Vladimir Luxuria, fino ad arrivare alla Casalegno, o a un possibile doppio mandato per Diletta Leotta, già futurade La Talpa.