Casilino Controlli interforze a Roma contro il degrado in zona

(Di giovedì 22 agosto 2024) CRONACA DI– Nella giornata di ieri, a, è stato condotto un servizio ad alto impatto per il contrasto alurbano nella. L’operazione, che ha visto la partecipazione di Polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha coinvolto anche personale di Ama, Areti e Acea. L’obiettivo principale dell’intervento era intensificare illlo del territorio, riqualificare alcune aree e combattere le attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività si sono concentrate principalmente nel quartiere di Tor Bella Monaca e in via dell’Archeologia, zone note per le criticità legate alla sicurezza e alurbano. Nel corso dei, sono state identificate 144 persone e verificati 81 veicoli, con due violazioni del Codice della Strada contestate.