Belen Rodriguez è finito l’amore con Angelo? L’ultimo dettaglio social scatena dubbi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 22 agosto 2024), il gestosolleva: é davverocon Angelo Edoardo?questa estate é particolarmente lontana dai. La nota conduttrice presto tornerà sul piccolo schermo con due inedite avventure. Laaffiancherà i PanPers nel programma Only Fun che andrà in onda sul Nove, e su Real Time invece condurrà Amore alla Prova. Sarà un anno intenso e ricco di inedite sorprese che attenderanno la conduttrice e anche i telespettatori che potranno rivederla e sostenerla. LEGGI ANCHE: Stefano De Martino pronto per Affari Tuoi: l’ultimo gesto fa esplodere il web É? L’ultimolasciatra la showgirl e l’ingegnere Angelo Edoardo é davvero finita? Pare proprio di no. Dopo il gossip sulla rottura, Angelo Edoardo enon hanno mai smentito e neanche confermato la fine del loro flirt.