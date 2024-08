Bari primario eroe morto per un tuffo a mezzanotte Era stato multato per gli straordinari durante il Covid

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Era, nei mesi più difficili della pandemia da, per aver fatto troppo lavoro “o” in Pronto Soccorso. Unitaliano di cui nessuno parlava, fino a oggi, quando il dottor Vito Procacci ènelle acque di Gallipoli dove nella tarda serata di ieri si era tuffato. Ildel Pronto soccorso del Policlinico di, 65 anni, dopo aver cenato era sceso sulla spiaggia della Purità per farsi un bagno: appena entrato in acqua eracolto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della moglie. IlVito Procacci muore, l’annuncio della famiglia su Fb “Con profonda tristezza – dice il primo cittadino – abbiamo appreso della scomparsa di Vito Procacci.