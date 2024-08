America’s Cup subito problemi per Alinghi | la barca ha disalberato! – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ultime ore di attesa in vista dei primi match race valevoli per il round robin della Final Preliminary Regatta a Barcellona in vista della Louis Vuitton Cup e della 37maCup. Lo scontro diretto che aprirà le danze andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 14.00 tra Orient Express e, mentre a seguire sono in programma altre tre sfide. Il sodalizio svizzero non ha avuto un percorso di avvicinamento lineare, a causa di alcunitecnici emersi sull’AC75 nelle acque catalane. Lo scorso 13 giugno si era verificato un disalberamento su BoatOne a causa di forti raffiche di vento, mentre due giorni fa la rottura dell’albero in allenamento è stata ancor più sorprendente e inattesa in buone condizioni meteo. Nessun altro team ha perso l’albero da quando sono stati varati i nuovi AC75 per l’Cup 2024.