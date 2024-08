Alicia Silverstone posta video mentre mangia frutta da giardino di estraneo – quando la gente guarda più da vicino si preoccupa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 22 agosto 2024)è stata uno dei volti più riconoscibili degli anni 90?, protagonista di uno dei maggiori successi del decennio, Ragazze a Beverly Hills. L’attrice ha ancora molti fan fedeli che la seguono sui social media. Così,l’attrice hato unparticolare sui social media, le persone sono sembrate moltote. Continuate a leggere per saperne di più.ha fattore alcuni dei suoi fan per il suo benessere dopo averto sul suo account TikTok quello che pensava fosse uninnocuo. L’attrice, nota soprattutto per il suo ruolo nel film commedia degli anni 90? Ragazze a Beverly Hills, hato se stessava uno strano frutto daldi casa di qualcunoera a passeggio a Londra.